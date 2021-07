Revelan nuevos detalles sobre el millonario robo de 12 kilos de oro en lujoso edificio de Medellín

De película, haciéndose pasar como agentes de la SIJIN y sin hacer un solo disparo, una banda de 15 atracadores lograron robarse cerca de 2.400 millones de pesos en oro y efectivo en un edificio del exclusivo sector del poblado.

BLU Radio habló con Orlando Ortiz, testigo presencial del hecho que contó que él acudió al lujoso edificio para hacerle mantenimiento a unas impresoras, sin saber qué sería testigo de un robo cinematográfico.

“Cuando llegué encontré en la portería un operativo supuestamente de la Policía donde nos decían que necesitaban los documentos de identidad”, manifestó.

Agregó que no había sospechado que todo parecía normal, sobre todo por las prendas que tenían: “nos dijeron que nos desplazáramos a la cafetería, que nos sentáramos, que eso no se demoraba mucho, simplemente estaban haciendo un operativo(…)…algunos tenían unas gorras similares a las de la policía y tenían de pronto algunos como los chalecos reflectivos de las motos, entonces yo me tranquilicé porque dije que efectivamente eran de algún operativo que estaban haciendo”.

Pero lo que acontecía en el piso 13 de este edifico del barrio el poblado, era todo un operativo montado por una banda de 15 atracadores.

Mientras unos con la mayor tranquilidad del caso recibían visitantes y hasta pedían sus documentos, otros, en el piso 13, en una comercializadora de oro robaban 12 kilogramos de oro avaluados en 2 mil millones de pesos y 400 más en efectivo.

Lo cual significa un robo de gran cuantía y por tanto están todas las acciones de la alcaldía, las cámaras LPR, las cámaras en general verificando el desplazamiento de los vehículos, las motos todas están identificadas señaló el alcalde, Daniel Quintero.

Las directivas del edificio señalaron que el reporte que tuvieron era que se trataba de la captura de un narcotraficante, situación que enmascaraba un hurto a una oficina de la Torre 1. Según los testigos, los hombres con insignias de la Policía se retiraron del edificio en 10 motocicletas y 3 automóviles. El golpe no duró más de 25 minutos. Las autoridades están tras la pista, pero el hurto fue logrado sin realizar un solo disparo.