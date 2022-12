‘Rigo’ vuelve a hacer de las suyas con periodistas chinos

Este domingo, tras una carrera en la que Rigoberto Urán quedó en segundo lugar, después de Christopher Froome, los ciclistas acudieron a una rueda de prensa con periodistas chinos que comenzaron a hacer preguntas en su idioma.



A uno de los interrogantes sobre el Giro de Lombardía que ‘Rigo’ no entendió, dijo en inglés: “Es una gran carrera, me gusta el Giro de Lombardía” y cuando iba a seguir el cuestionario en chino, solucionó el apuro entregándole el micrófono al británico Froome. El campeón continuó con el chiste y respondió: “a mí también me gusta el Giro de Lombardía”.



Vea el gracioso momento que 'Rigo' publicó en sus redes diciendo “mijitos, quedamos en las mismas”:



