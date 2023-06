Sin hinchas de Millonarios y con ley seca se jugará final de ida de la Liga en el Atanasio

En cada esquina, en cada tienda y, hasta en las conversaciones familiares, lo único que se habla es de la final del fútbol colombiano entre Nacional y Millonarios.

Son 900 los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá los que conforman el dispositivo de seguridad previsto para la final de la Liga, este miércoles a las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Los uniformados serán desplegados en tres anillos y, además de controlar el ingreso y la salida de los hinchas, velarán por el cumplimiento de la ley seca que se tendrá en la zona del obelisco y la 70.

"No se permitirá el ingreso de los hinchas de Millonarios, solamente hinchas del Nacional. Habrá tres anillos de seguridad alrededor del estadio y ley seca. El acompañamiento de la fuerza pública, no solo será en el estadio, sino en diferentes partes de la ciudad, porque el partido no se vive solo en el estadio" señaló el secretario de seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo.

Durante este primer partido de la final también habrá cierres viales alrededor del estadio, por lo que se pide no transitar por ese corredor y tomar el Metro para llegar al Atanasio Girardot. Las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 de la tarde.