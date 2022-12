Socios de Hidroituango dejan de pagar a EPM por la contingencia del proyecto

La reunión de la junta directiva del pasado 28 de agosto no dejó bien paradas las finanzas de Hidroituango. El IDEA y la Gobernación de Antioquia, como socios del proyecto, confirmaron que no asumirán los costos generados en la obra desde que inició la contingencia en el mes de abril hasta que no se defina cuál es la responsabilidad del constructor en esta situación.

Eso significa que EPM, como constructor de Hidroituango deja de recibir el pago por lo que ha hecho desde el 28 de abril, cuando se enredó la hidroeléctrica.

“No aceptamos ninguno de los costos esenciales y extraordinarios de los costos del proyecto desde el 28 de abril hasta que no tengan revisión. Es claro que EPM es el constructor y dentro de eso ellos deben asumir las responsabilidades inherentes al proceso de construcción. Estamos atentos a los controles y llamados como el que está haciendo la Contraloría General de la República”, dijo Mauricio Tobón, gerente del IDEA.

A ello se suma el reciente informe de la Anla, en el que se señala una ausencia de licenciamiento para el taponamiento del tercer túnel en Hidroituango.

Hasta que no se defina cuál es la responsabilidad de EPM en la contingencia y no se esclarezca lo sucedido con el taponamiento de túneles que habría generado la emergencia, no se podrá precisar si las pólizas, los socios o EPM asumirán los costos extraordinarios del proyecto.

