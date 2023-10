Un presunto fletero muerto, un taxista asesinado y una joven herida deja día violento en Medellín

Kevin Camilo Cano perdió la vida a sus 21 años luego de recibir varios disparos de arma de fuego por parte de un escolta a quien, junto a otros tres presuntos delincuentes, intentó robar.

Tanto la víctima como los victimarios se desplazaban en motocicletas por la variante de Las Palmas y, según la Policía, fue a la altura de la Loma de Chuscalito cuando los cuatro supuestos fleteros intimidaron al escolta y a su acompañante con un arma de fuego para que se bajaran del vehículo, sin contar con que él también iba armado y reaccionaría.

"Un escolta de una empresa de seguridad reacciona con su arma de dotación causándole heridas a uno de los delincuentes que comete este hecho", informó el Mayor Gustavo Caldas de la Policía Metropolitana, quien confirmó la muerte del joven minutos después. En la reacción, según la secretaría de Seguridad de Medellín, también resultó herida una joven de 18 años.

Casi que de manera simultánea a la inspección del cadáver del presunto fletero, en la glorieta de San Diego, una pareja de novios que se encontraba en un puesto de comidas rápidas también fue víctima de dos ladrones a bordo de moto que con un arma de fuego los amenazó para que le entregan todo.

"Mi novio alcanzó a reaccionar y me dijo: 'váyase corriendo, váyase corriendo'. Entonces yo me fui corriendo y el delincuente le apuntó con el arma en la cabeza. Le quitó los anillos, la cadena de oro, y sin embargo a mí me siguió apuntando también" relató a Blu Radio una de las víctimas del hurto.

Pero este no fue el único hecho de violencia que ocurrió en la capital antioqueña durante las últimas horas. En medio de un intento de hurto, un taxista fue asesinado en el barrio Eduardo Santos de la Comuna 13.

El conductor, que aún no ha sido identificado, tenía aproximadamente 38 años y, según las autoridades, fue apuñalado por el presunto ladrón dentro del taxi y luego emprendió la huida.

mayor Adrián Chacón, al parecer, el intento de hurto desencadenó una riña entre el victimario y la víctima, quien tras ser agredido se bajó del taxi para pedir auxilio pero se desplomó de inmediato en el sitio.

Solo este año 305 personas han sido asesinadas en Medellín. De igual forma, a la fecha, 24.489 hurtos a personas han sido denunciados en la ciudad, lo que representa un incremento del 10 % con relación al año anterior.

