Ungrd responde a EPM y dice que sí debe haber evacuación antes de la operación final de Hidroituango

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo , Ungrd, le respondió a EPM e insistió en que se debe hacer una evacuación de las comunidades que se encuntran aguas abajo de Hidroituango , antes de la operación continua de la obra.

El director de la Ungrd, Javier Pava, señaló que la meta es tomar todas las medidas de precaución requeridas, por lo cual, se expidió el respectivo acto administrativo. Insiste en que no se puede confiar todo al monitoreo, debido a que las pruebas no son en laboratorios, sino en espacios reales.

“Si una actividad puede generar un riesgo del cual no hay una certeza científica de cómo se va a comportar, y existe esa incertidumbre frente a eso, tomemos las medidas de precaución, y esto no quiere decir que algo malo vaya a suceder, tal vez no ocurra nada, pero si llega a suceder, aquí hay unas responsabilidades, y es la misma Constitución que habla de un principio de precaución”, reiteró.

En esa medida, Pava le recordó a EPM que, como responsable del proyecto, también está a cargo del proceso de evacuación con apoyo de la Gobernación y las alcaldías.

Este pronunciamiento de la Ungrd se da luego de que EPM interpusiera un recurso de reposición a la resolución del 4 de noviembre, que ordenaba dicha evacuación, según información revelada por Blu Radio.

La petición incluía varios puntos, entre ellos, que se modificara el alcance de la orden, para que fuera EPM y las autoridades locales las que definirán las medidas preventivas, es decir, no necesariamente hacer una evacuación.

Uno de los argumentos presentados es que los mismos alcaldes han manifestado que no tendrían las capacidades técnicas para movilizar o albergar a sus propias poblaciones.

