Video: Así descrestó Sara Corrales con su habilidad para bailar porro

Según la publicación, Sara Corrales visitó un bar especializado en este género en el municipio de Sabaneta, sur de la capital antioqueña. Allí, bailó y compartió con varios ‘parejos’ que la sacaron a la pista.



"Pero cómo venir a Medellín y no ir a bailarme unos porritos? Ah? Imposible! Anoche me pusieron a bailar cuán quinceañera, con todos los bailarines profesionales que habían en el lugar. No saben cómo me gusta este género musical. Ufffffff!", escribió Corrales.



Este es el video supera las 200 mil reproducciones:

Sara Corrales se encuentra por estos días de paseo en varias regiones del departamento. En sus fotografías muestra que visitó los municipios de Guatapé y Santa Fe de Antioquia.



