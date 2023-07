A último minuto agregaron a Camilo Romero en encuesta del Pacto Histórico para Alcaldía de Bogotá

Luego de una reunión del comité político de la coalición Pacto Histórico, finalmente se determinó cómo se llevará a cabo el proceso de elección del candidato único de estos partidos para la elección por la Alcaldía de Bogotá, que se realizará el próximo 29 de octubre.

Fuentes al interior del Pacto Histórico, consultadas por Blu Radio, aseguraron que se realizarán dos mediciones, una de ellas contratada a la firma Gauss de Colombia, que llevará a cabo 1.500 encuestas este fin de semana y que preguntará por los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá que integran este espectro político.

Aunque inicialmente se había acordado de que solo participarían en la encuesta el exsenador Gustavo Bolívar y los concejales distritales Carlos Carrillo y Heidy Sánchez para determinar quién va por la Alcaldía de Bogotá; a último minuto el comité político decidió incluir el nombre del actual embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, Camilo Romero.

Romero, quien no se ha pronunciado sobre si renunciará o no a su cargo diplomático, sí estaría pidiendo ser medido en esta encuesta para conocer su intención de voto y dependiendo de ello lanzarse a la Alcalía de Bogotá, buscando recoger un importante sector del Partido Alianza Verde.

“Desde el Comité político nacional del Pacto Histórico han definido en último momento incluir a Camilo Romero en la encuesta para definir la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Bogotá. Fue gobernador de Nariño, ¿qué tanto conoce la ciudad? Sería bueno, además de que confirmara su aspiración, saber cuáles son sus posturas frente a temas trascendentales de la ciudad. El futuro de Bogotá está en juego durante los próximos cuatro años y lo programático es fundamental”, sostuvo la concejal Sánchez en su cuenta de Twitter.

“Pero hoy no es candidato, no representa a un partido, y lo más importante: como servidor público no puede participar en política electoral. 'Dura lex, sed lex', si Romero quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá, bienvenido, pero debe renunciar a su cargo como embajador”, señaló el concejal Carrillo quien ha liderado una fuerte discusión con el presidente del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, frente a la firma unilateral del aval.

