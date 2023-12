Alcaldía retirará placa del Palacio de Justicia que no hace referencia a responsabilidad del Estado

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP evalúa una solicitud de las víctimas en la que se pide decretar medidas de protección para tres lugares de memoria histórica; la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur. Tras escuchar a diferentes entidades y a las víctimas, los magistrados de la sección decidieron emitir unas órdenes, algunas de ellas, vinculan al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Bogotá.

La JEP decidió ordenarle a la Alcaldía de Bogotá retirar una placa relacionada con los hechos de toma y retoma del Palacio de Justicia, pues no hace referencia a la responsabilidad del Estado.

Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente auto se retire la placa No XXIV instalada en el Palacio Liévano relacionada con los hechos del Palacio de Justicia JEP

Aunque la decisión fue apelada por la Procuraduría, la alcaldía de Bogotá decidió retirar esta placa y pidió acompañamiento de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, el acto se hará el próximo martes 19 de diciembre a las 4:00 p.m.

“En este sentido, motivados por la solicitud promovida por algunas víctimas, y con el impulso de la decisión adoptada por esa Sección, sobre la cual consideramos que una eventual apelación carece de objeto, no solo porque no afecta los derechos del distrito sino que además contra ella no se ha promovido ninguna objeción de fondo; la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, se permite manifestar su voluntad de retirar la placa a efectos de cesar inmediatamente cualquier revictimización, para lo cual invitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- a que nos acompañe a realizar de forma conjunta un acto con las víctimas para tal fin”, se lee en un documento que la Alcaldía envió a la JEP.

La placa instalada en el Palacio Liévano hace referencia al Holocausto del Palacio de Justicia asegurando que “durante los días 6 y 7 de noviembre la coudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia; el sacrificio trágico por fuerzas de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estados. Maestros del derecho, defensores de la ley. El Palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes”.

