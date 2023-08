Cantante de música popular denunció que delincuentes le robaron las llantas a su camioneta en Bogotá

La creciente inseguridad en Bogotá sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos, incluyendo las figuras públicas. En esta ocasión, el reconocido cantante de música popular, Joaquín Guiller, conocido por sus éxitos como 'Usted no me Olvida' y 'El Aguardiente', entre otros, se convirtió en una víctima más de la delincuencia en la ciudad.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un video en el que mostraba cómo su camioneta y otro de sus vehículos fueron desvalijados por delincuentes en Bogotá. El cantante reveló que uno de los automóviles era completamente nuevo, apenas entregado por el concesionario el mismo día del robo.

"Increíble, parce, este fue el carro que me estrené hoy aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario. Estaba estrenando. Mira, se me llevaron la llanta", expresó consternado en el video.

Además, el cantante lamentó que no solo la nueva adquisición había sido afectada, sino también su otro vehículo que siempre mantenía en la ciudad también fue objeto de robo de una de sus ruedas.

"Este es el carro que siempre he mantenido aquí en Bogotá y también miren, se llevaron la llanta. Increíble la seguridad de la capital de Colombia, la seguridad de Bogotá. Es que los dos carros a la vez, pero bueno, somos más los buenos", concluyó Guiller visiblemente indignado.

El video del incidente rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, generando una avalancha de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas en la industria musical. Muchos expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en Bogotá y exigieron medidas más efectivas por parte de las autoridades para combatir este problema.

Al final, la denuncia del cantante ha puesto de relieve una vez más la situación preocupante que enfrentan los ciudadanos de Bogotá, quienes han sido testigos de un incremento en los casos de robos y atracos en los últimos tiempos. La comunidad artística, así como la población en general, clama por soluciones concretas que garanticen la seguridad y protección de todos los habitantes de la ciudad.

