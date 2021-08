Claudia López explicó que el partido en El Campín continuó para ganar tiempo y dar una salida segura

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó en diálogo con BLU Radio que la reanudación del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, disputado este martes, se dio para ganar tiempo y garantizar una salida segura de las familias que estaban en el estadio El Campín.

La mandataria local contó que, después de los enfrentamientos en la cancha, el juego continuó mientras refuerzos de la Policía llegaban al estadio. Además, aclaró que no fue por el espectáculo o por desinterés de las personas allí.

“No por el espectáculo o el partido, sino para ganar tiempo, traer refuerzos de la Policía y asegurar una salida del estadio segura, que todos salieran sin que se presentaran nuevas agresiones. Para ganar tiempo, para eso se continuó el partido, no porque a la gente no le importara lo que pasó o a la Dimayor”.

Sobre lo sucedido y los hechos de violencia registrados, dijo que fue un “desastre” y que los uniformados que estaban no eran los suficientes.

“Se tiraron el partido, se tiraron todo. Un desastre que uno tenga que terminar un partido con heridos. La Policía que estaba en el Campín no era suficiente (…) La Dimayor y la Policía dijeron que había que pedir refuerzo”, comentó.