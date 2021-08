Millonarios vs. Santa Fe : 1.200 policías custodiarán barrios aledaños al Campín durante partido

Después de los hechos ocurridos, en la noche de este martes, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín durante el encuentro Santa Fe vs. Nacional, las autoridades anunciaron medidas para el clásico de este sábado 7 de agosto entre Millonarios y Santa Fe.

La Policía de Bogotá mantendrá el esquema de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre aficionados en los barrios: Galerías, San Luis, Alfonso López y Campín. Además, no se permitirá la presencia de hinchas en inmediaciones al estadio.

El coronel Jairo Baquero, subcomandante de la Policía, explicó que el esquema de seguridad estará desde las primeras horas de este sábado, hasta la madrugada del domingo.

“Ante el anuncio de la Alcaldía de no permitir el ingreso de aficionados al estadio este fin de semana, es una oportunidad para revisar las realidades que vienen sucediendo, así que vamos a tener unas fortalezas en los entornos. No obstante, a las personas no se le permitirá el ingreso al estadio, en muchas ocasiones hemos tenido en la final del fútbol colombiano, hinchas alrededor de los escenarios y eso nos ha traído algunas dificultades”, dijo.

Dentro de las medidas que se establecerán para este fin de semana por cuenta del partido, está claro que no se permitirá la presencia de hinchas en las calles próximas al estadio.

Además, se inspeccionarán y ejercerán controles, en conjunto con la Alcaldía, a bares y establecimientos de los barrios: Galerías, San Luis, Alfonso López y Campín, con el fin de evitar expendio y consumo excesivo de bebidas embriagantes.

Los uniformados de la Policía realizarán requisas y se verificarán antecedentes a los transeúntes y residentes de estos sectores.

“Vamos a garantizar la seguridad de todos los residentes y ciudadanos en estos sectores de la ciudad y de la localidad de Teusaquillo, esto para evitar nuevas afectaciones a las personas por parte de hinchas, que no son hinchas, sino desadaptados sociales, que no son capaces de vivir en convivencia y disfrutar en paz el fútbol colombiano”, aseguró.

Las autoridades también anunciaron operativos en parques y sitios públicos de Chapinero, Bosa y Suba, en donde históricamente se han reunido hinchas para apoyar a sus equipos.