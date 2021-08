Claudia López sobre enfrentamiento de hinchas en El Campín: "La Policía pecó y se confió"

En diálogo con BLU Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a los graves hechos ocurridos en las últimas horas al interior del estadio Nemesio Camacho El Campin , tras los enfrentamientos que se presentaron entre hinchas de Atlético Nacional y Santa Fe.

“A mí sí me parece que ayer la Policía pecó porque era un partido tipo A y un partido de esta clase que tener un dispositivo de seguridad importante y, ayer no había 1.200 policías, yo que estuve ahí, es evidente. Yo creo que la Policía pecó y se confió que iba a haber un aforo muy poquito y no había suficiente Policía. Los equipos nunca han tenido que asumir tener equipos de seguridad y convivencia”, comentó.

Además, la mandataria local agregó que se están revisando los protocolos y fallas que pudieron registrarse.

“La Policía dijo ‘no tengo en este momento cómo cubrir la salida y de pronto hay desmanes afueras, denme un tiempo y sigan mientras yo traigo refuerzos y aseguramos que la salida sea organizada’”.

Las barras de Atlético Nacional no podrán entrar a los estadios El Campín o a Techo, durante un año, mientras que los hinchas de otros equipos por lo que resta del 2021.

También, se le abrirá́ un proceso sancionatorio a Independiente Santa Fe por el incumplimiento de las condiciones logísticas del contrato en el acceso a la tribuna familiar, por no cumplir con las medidas de distanciamiento y por la invasión de la cancha.

Sin embargo, la alcaldesa aclaró que “no es un castigo, son condiciones para alquilar El Campin”.

“Si Millonarios me dice que estoy listo, puedo verificar a quién vendo boleta y quién ingresa, tengo, además, de equipos de logística, equipos de seguridad y organizo la logística interna si me dicen que cumplen listo”, agregó.