No es posible que haya más seguridad en un supermercado que un banco: víctima de atraco en Bogotá

Una mujer fue víctima de un nuevo atraco en Bogotá , esta vez, al interior de un banco ubicado en la carrera 11 con calle 81. María, a quien Blu Radio le cambió el nombre para proteger su identidad, contó cómo fue que un hombre llegó al lugar y, además de robarla, la golpeó.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, María aseguró que dentro del lugar no había ningún tipo de vigilancia, además de las cámaras de seguridad, por lo que se pregunta por qué y, en ese sentido, pide que la entidad le responda; aclaró que no estaba en un cajero, sino dentro del mismo banco.

“No estaba en el cajero, estaba dentro del banco. Había pedido un turno para hacer transferencia con uno de los cajeros. Llegué, pedí el tueno, había alrededor de cinco o seis personas, había niños. Uno nunca espera que le vaya a pasar lo que a mi me pasó dentro del banco”, recordó.

Según relató, el delincuente entró con un casco puesto, tapándose por completo la cara, y con “pistola en mano desde la carrera 11”. Por eso, insistió en que “hay una falla de seguridad en el banco”, pues nadie alertó o evitó que entrara con el casco y el arma.

“Necesito que el banco me responda por qué no había vigilante ni ninguna seguridad. Cómo es posible que un banco no tenga seguridad, que haya más seguridad en un supermercado que un banco, uno no va a un banco a comprar chicles, va a hacer transacciones con plata”, recalcó.

Las pruebas

María aseveró que, por los fuertes golpes, tuvieron que cogerle 13 puntos en la cabeza; sin embargo, aún no sabe bien cómo ocurrió todo, pues lo que se determinó es que fue con “un aparato contundente, pero no está claro si fue una bala o no, porque con la misma pistola” el ladrón la golpeó, según contó.

