Conductores de apps denuncian que delincuentes les roban el carro y luego los extorsionan en Bogotá

Al menos tres personas que se dedican a trabajar a través de aplicaciones de transporte denunciaron haber sido víctimas por parte de una red de delincuentes que se dedica a robar y a extorsionar en Bogotá.

La conductora Johana Moreno contó que el pasado viernes, 1 de octubre, a las 8:00 de la noche, a dos cuadras de Corferias recogió un servicio, iba con dos pasajeras, una atrás y otra en el lugar del copiloto, pero ambas la intimidaron, la robaron y la extorsionaron.

Entablamos una conversación, llegamos al Olarte, la chica me dijo que la esperara que no tenía para pagarme, se acercó un tipo con un billete en la mano, cuando yo volteé a mirar le iba a recibir cuando se me tiró encima, me quitó las llaves, el celular, todo, ya vi al otro tipo con armas de fuego y me intimidaron Relató la víctima

En ese momento, empezó el calvario de Johana, pues la tomaron del cabello y, entre palabras obscenas y golpes, la secuestraron: "me amarraron de pies y manos, me empezaron a decir que les diera la clave del gps, yo no tenía desafortunadamente, me empezaron a pedir la clave de mis tarjetas y me saquearon todas las cuentas", agregó. La víctima también aseguró que le empezaron a hacer preguntas y entre las mujeres empezaron a discutir pues, según Johana, solo robaron los hombres.

Johana aún no puede dormir, ese episodio no solo la marcó ese día, sino que hasta la fecha la continúan extorsionando, pues los delincuentes tomaron su número del aplicativo y ahora solo le piden dinero.

Hasta ahora, ella ha investigado y ha dado con los nombres, fotografías y cédulas de quienes serían los responsables del robo.

Otra víctima fue el conductor Jonathan, quien coincidió con Johana, pues él sabe quienes son los delincuentes que se dedican a esta práctica en Bogotá. Sin embargo, el joven no se dejó robar.

Me cogieron en Boss Carbonel, como a tres cuadras de donde los recogí, me encañonaron, me pasaron para la silla de atrás, me cogieron a golpes y que les diera la clave del carro, me tuvieron por la primera de mayo más de una hora. El carro se les pagó y no quise darles la clave Relató Jonathan

Además, los ladrones lo golpearon y amenazaron de muerte, pero, al final lograron capturar a uno de los atacantes.

Por otro lado, Jonathan aseguró que intentaron sobornarlo, le ofrecieron $5.000.000 de pesos para que retirara el cargo de secuestro.

Finalmente, los denunciantes indicaron que ya se han registrado ocho casos de robo y extorsión con las mismas personas, y además, les piden varios millones para supuestamente entregarles el vehículo.

