Delincuentes con cuchillos aterrorizan a mujeres en el sur de Bogotá: les pegan si no tienen plata

En las últimas horas, dos delincuentes en un vehículo de color gris volvieron a atacar a una mujer, en hechos que se registraron en el barrio Gustavo Restrepo, exactamente en la calle 27 sur con avenida Caracas de Bogotá.

Los residentes del sector denunciaron que, desde hace dos semanas, dos hombres persiguen a las mujeres que llegan a sus casas y las agreden . Una de ellas comentó que al no tener que robarle, el hombre la agredió..

Publicidad

Según los relatos, el modus operandi muestra cómo el copiloto se baja de un momento a otro, cuando observa que la mujer está sola y saca un arma blanca, con la que las intimidan, las agreden y las roban; y luego huyen del lugar.

Precisamente, una de las mujeres agredidas habló con 'El Ojo de la Noche' y le contó cómo fue golpeada por este delincuente que, al no tener que robarle, le pegó en varias ocasiones patadas y la agredió con su rodilla.

En las imágenes del video publicado por Noticias Caracol se ve como el delincuente desciende del carro y rápidamente se dirige a la víctima quien no tiene capacidad de reacción en ese momento.

#OjoDeLaNoche | Delincuente que se moviliza en un vehículo se ha convertido en el terror de las mujeres en Bogotá. El hombre, además de robarlas, las golpea. Más en https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/N1TCdadbxR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 31, 2022

Publicidad



“Iba llegando a mi casa y detrás venía un carro y un muchacho se bajó y con un cuchillo grande me iba a atacar. No me robó.el bolso, pero sí me pegó unas patadas. Gracias a Dios no me apuñaló, es lo más importante, porque sí tenía un cuchillo grande”, denunció la mujer visiblemente afectada.

Los habitantes del barrio, al ver la ola de inseguridad, instalaron cámaras por todo el sector y el hombre quedó plenamente identificado. El material fue entregado a las autoridades para que este sujeto, junto al conductor del vehículo, sean capturados lo más pronto posible.

Publicidad

Escuche el relato de la mujer en el informe del Ojo de la Noche: