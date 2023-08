Denuncian a taxista depredador sexual en Bogotá: ya van cinco mujeres víctimas

En la localidad de Santa Fe, en Bogotá, un grupo de mujeres hizo una grave denuncia en contra de un taxista que, al parecer, se habría aprovechado de sus servicios como transporte público para agredir sexualmente a sus pasajeros.

De acuerdo con el relato de las víctimas al Ojo de la Noche, el taxista primero ofrece sus servicios como transporte público para llevarlas, con el fin de que entren al vehículo. Una vez adentro, cierra los seguros del automóvil y las lleva por una ruta desconocida, las agrede sexualmente y, posteriormente, las deja abandonadas en algún punto de las localidades de Los Mártires o Santa Fe, en Bogotá.

Además, en las últimas horas, se conoció el caso de una joven que por poco cae en las manos del taxista, pues ya estando adentro del vehículo, logró abrir las puertas y huir.

“El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de dónde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”, aseguró la víctima que se salvó de las manos del taxista depredador en Bogotá.

Asimismo, según la joven, este taxista ya ha abusado a más mujeres en la localidad de Santa Fe e, incluso, constantemente recorre la zona para ver a qué mujer sube a su taxi.

“En el caso de las otras mujeres también las ha robado y abusado, es un tema muy delicado”, confesó.

De acuerdo con las autoridades, hay varias imágenes captadas por cámaras de seguridad donde se ve el taxi; por lo que adelantarán los trabajos de búsqueda para detener al señalado. Por su parte, las mujeres, víctimas de abuso sexual, les piden a las autoridades ubicar al conductor, pues además de agredirlas sexualmente, las amenaza de muerte para que no lo delaten ante la Policía de Bogotá.