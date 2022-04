Denuncian presunto abuso sexual a joven discapacitada en hospital de Bogotá

Alexandra Sánchez ya tiene interpuesta una denuncia ante la Fiscalía por el presunto abuso sexual del que habría sido víctima su hija, una joven discapacitada de 27 años, en el hospital Fray Bartolomé de la localidad de Suba.

Según cuenta, la joven, quien es sorda y tiene una condición mental especial, fue la que le contó que varias enfermeras la golpearon en repetidas ocasiones; sin embargo, lo más grave que le dijo fue que un médico psiquiatra de este mismo hospital la agredió física y sexualmente, luego de encerrarla a la fuerza en un baño.

Publicidad

“Ella me dijo que el médico la violó y me hizo la seña de cuál médico, que la abusó, que la metió al baño porque la clínica a pesar de la discapacidad la dejaron sola en una habitación. La niña me dijo que el médico cogió un pañuelo y le tapó la boca”, indicó la madre de la joven, quien destacó que a pesar de que su hija intentó liberarse a la fuerza, finalmente no lo logró.

BLU Radio consultó a la Secretaría de Salud de Bogotá sobre este tema; sin embargo, desde la entidad destacaron que hasta el momento no han recibido información de una denuncia.

Finalmente, la madre de la joven menciona que ya está la denuncia formal ante la Fiscalía y que incluso el caso tiene asignado un fiscal, por lo que su llamado es a que se le dé celeridad al proceso, teniendo en cuenta que el presunto agresor puede escaparse; de hecho, ya fue trasladado a otro centro médico, según contó.

Publicidad