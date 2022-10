Enfermero de hospital La Victoria en Bogotá, enviado a la cárcel por presunto abuso de seis mujeres

Hace algunos meses algunas mujeres empezaron a denunciar casos de abuso sexual por parte de un enfermero en el hospital La Victoria, en Bogotá.

"Yo lo denuncié porque él me tocó y me besó a la fuerza. En el hospital no hacen nada, no se acercan a mí a darme el apoyo y me cambian de servicio por todo el lugar. Luego me cambian de unidad y ahí me cancelan el contrato", contó una de las víctimas en Blu Radio.

Cinco meses después de que se empezaran a conocer estas denuncias, el enfermero identificado como Jorge Enrique Pérez Castro fue enviado a la cárcel por presunto abuso de seis mujeres en el hospital.

“Las víctimas eran pacientes que permanecían en observación y tratamiento. Al parecer, el profesional de la salud aprovechaba que estaba a cargo de la unidad en los turnos de la noche, e ingresaba a las habitaciones para someter a las víctimas a distintos vejámenes en contra de su voluntad”, señala la Fiscalía.

Pérez fue capturado en la localidad de Fontibón, y al parecer los abusos se venían presentando durante el último año por los delitos de acceso carnal y acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir; y aunque fue enviado a prisión no aceptó cargos.

