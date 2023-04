Insólita escena en Bogotá: trasteo improvisado en una motocicleta quedó grabado en video

Una muy particular escena quedó grabada en video en las calles de Bogotá, en la que dos personas llevaron un trasteo en una moto. Aunque la escena no es extraña, pues no es un suceso poco común, la peligrosidad de esta práctica quedó una vez más evidenciada en video.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Noticias Caracol y, de acuerdo con lo recogido por el medio, la persona que grabó el video lo hizo en las calles de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital.

Esa misma persona les advirtió a ambas personas del peligro que acarreaban por llevar una cama en el vehículo de dos ruedas, un riesgo no solo para el conductor y su pasajero, sino para todos los demás actores viales que se pueden presentar en la vía.

Según se evidenció en las imágenes, en la motocicleta, que intentaba quedarse en un solo carril sin invadir otro, transportaban lo que parece ser una cabecera y pie de cama, junto con las tablas que llevaba el parrillero en sus piernas.

Pese a que ver este tipo de escenas no es algo extraño en las calles de la capital, la peligrosidad e irresponsabilidad de estas acciones son sancionadas por las autoridades de tránsito en la ciudad.

“En Colombia, el transporte de mercancías y enseres domésticos está regulado por la legislación nacional y local y si una persona realiza un trasteo sin utilizar un vehículo autorizado para este fin, puede estar sujeta a sanciones”, detalló Noticias Caracol.

En ese sentido, quienes lleven a cabo estas prácticas en vehículos que no están autorizados ni diseñados para la labor, se pueden enfrentar a diferentes sanciones como multas, inmovilización del vehículo, retención de la carga o una sanción administrativa.

Este es el video del momento:

