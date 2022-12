Jóvenes de primera línea, con escudos y capuchas, evitan conflictos en protestas: Alcaldía de Bogotá

En entrevista con Mañanas BLU, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, habló del ataque que sufrió el comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia este jueves en el Portal Américas.

“Hay denuncias sobre el exceso de la fuerza y por traslados. Ayer simplemente por su uniforme el general Heredia fue agredido , él estuvo al lado de la Policía coordinando conmigo, pero definitivamente tenemos que lograr recuperar la confianza con los vecinos”, mencionó el secretario de Gobierno.

Publicidad

Asimismo, Gómez expresó que en medio de esas protestas hay unos jóvenes de primera línea que, pese a que se les ve encapuchados y con escudos, evitan que se desaten conflictos.

“Hay un grupo de jóvenes que he visto y con quienes he dialogado, de la primera línea, son jóvenes que se cubren el rostro y he visto que ayudan a desescalar el conflicto, ellos mismos rechazan la violencia. también fue así (este jueves) en el Portal de las Américas ”, dijo Luis Ernesto Gómez.

Además de esto, el secretario de Gobierno de la capital mencionó que las protestas son pacíficas hasta las 8:00 de la noche, pero después de esa hora llegan varias personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones y generan el caos.

Escuche la entrevista completa de Luis Ernesto Gómez en Mañanas BLU: