Lo liberaron mientras estaba en el hospital: taxista no pudo denunciar robo y su agresor quedó libre

La ola de delincuencia y robos en Bogotá sigue aumentando. Un taxista se resistió a un atraco en el barrio Las Lomas en Bogotá y resultó herido, pero esto no es lo peor. Aunque el asaltante fue capturado, lo dejaron en libertad porque la víctima no pudo interponer el denuncio, pues se encontraba en el hospital recibiendo atención médica.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles 15 de septiembre. Un hombre abordó un taxi en el barrio Restrepo y solicitó su traslado al barrio Las Lomas. Asegura el taxista que, llegando a este sector del sur de la capital, el supuesto pasajero se abalanzó con un arma blanca y, durante el forcejeo, lo apuñaló en el pecho.

“Un patrullero logró la captura de este hombre, pero no pude interponer la denuncia ya que estaba en el hospital La Victoria, no podía salir. Sobre las 6:00 de la mañana me comunicaron que fue dejado en libertad ya que no había denuncia”, narró Javier Páez, víctima del atraco.

Expone el taxista que ningún investigador o integrante de la Policía se acercó al centro hospitalario para poder realizar la denuncia formal y evitar que el agresor quedara en libertad.

“Voy a interponer la denuncia en la URI de Molinos, pero ya no se puede hacer más. Este sujeto que me intentó asesinar está en las calles, como si nada”, aseguró Javier.

Para Futuros Urbanos, no hay datos sobre cuántos casos de hurto y hechos criminales dejan de ser denunciados por la tramitología del sistema judicial y barreras. Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, asegura que el subregistro o la falta de denuncias además obedece a que no existen garantías institucionales plenas para las víctimas de la criminalidad.

“Hay ciudadanos afectados que quedan en situación de vulnerabilidad, aunque quisiera denunciar, el delincuente al final puede retomar represalias frente tras el hecho denuncia, pues algunos delitos menores son excarcelarles. Yo creo que esto se ha pasado por alto y hay que proteger mucho a las víctimas de hurto en las ciudades y poco o nada se ha hecho frente a hecho frente a la protección de las víctimas. No se les informa qué ha pasado con su caso, por ejemplo. No se les atiende adecuadamente, no se les brinda acompañamiento psicológico y es que, en muchos de los atracos o robos, aparte de intimidaciones, hay lesiones de gravedad que pueden acabar con la vida de las víctimas”, aseguró Oróstegui.

Según cifras de la Policía y la Fiscalía, entre enero a agosto fueron denunciados 65.207 casos de hurto a personas, un aumento del 22.8% con 12.116 casos más que el mismo periodo de 2020. Y en las denuncias de hurto se celulares hay un incremento del 18% con 5.451 casos más, al pasar de 30.330 casos (denunciados entre enero y agosto de 2020) a 35.781 este año.