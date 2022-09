Más de 700 cámaras de seguridad en Bogotá están sin funcionar: algunas no tienen energía

En una visita de la Contraloría de Bogotá al C4 de la ciudad, la entidad logró constatar, tras varias denuncias, que más de 700 cámaras de la capital del país no están funcionando adecuadamente, lo que está poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.

Son varias razones por las cuales no están funcionando estos elementos de seguridad, entre ellas, la falta de energía, que tiene que ver con el robo del cableado o problemas con el punto de Enel-Codensa.

Publicidad

Otras cámaras, destacó la Controlaría de Bogotá, no están funcionando debido a grapados solicitados por el IDU por la ejecución de distintas obras. Muchas otras no están operando correctamente por cuenta del vandalismo y fallas en los equipos que no han sido reparados.

“Se requiere mayor articulación entre los diferentes sectores y secretarias del Distrito Capital porque muchas de esas cámaras no operan en la actualidad porque trabajos de otras entidades han afectado su funcionamiento, trabajos de entidades como el IDU o Enel- Codensa, entre otras”, indicó el contralor Julián Mauricio Ruiz.

El que salió a responder sobre estas 700 cámaras fue el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, quien destacó que el nuevo contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia ya está permitiendo reparar las cámaras que tengan alguna falla.

Publicidad

Agregó, además, que de la mano de Enel se avanza en ponerle energía a las cámaras que lo requieren y que con el IDU también están trabajando para reubicarlas cuanto antes.

Vea también: