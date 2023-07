Metro de Bogotá debe ser subterráneo en la Caracas: Robledo a Petro y Claudia López

En una carta envida al presidente Gustavo Petro, el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido Dignidad & Compromiso, Jorge Enrique Robledo, se pronunció sobre las obras de la primera línea del metro de Bogotá y la intención que tiene de subterranizar la obra en el trayecto de la avenida Caracas.

El aspirante señaló que comparte la propuesta del presidente Petro y que fue un error cambiar la idea de un metro subterráneo concebida desde el año 2008 por uno elevado en 2016 durante la administración de Enrique Peñalosa.

“Porque un metro elevado por la Caracas –agravado por el Transmilenio que ya circula por ahí– generará un impacto ambiental muy negativo sobre las edificaciones adyacentes y las de su entorno. Tan dañino, que no sería sorprendente que años después Bogotá decidiera destruir ese metro y reemplazarlo por uno subterráneo, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo y con todas las líneas elevadas que en Nueva York pasaban por el centro (Manhattan)”, señaló Jorge Enrique Robledo en la carta.

Robledo también señaló que de llegar al Palacio Liévano cumplirá con el contrato que esté en ejecución el primero de enero de 2024, pero con la intención de conocer la viabilidad legal o no de la propuesta de subterranización, pide al presidente que se eleve una consulta al Consejo de Estado, máxima autoridad jurídica administrativa para este tipo de contratos.

“Como hay opiniones contrarias sobre si el cambio de ese contrato es o no legal –con el riesgo de sanciones legales para los funcionarios públicos y los contratistas privados que lo acuerden–, lo conducente es que el Presidente Petro, formalmente, le pida concepto sobre el caso al Consejo de Estado, la más alta autoridad para estos efectos. Y que los contratistas y la Alcaldía decidan a partir de ese concepto”, añadió.

El aspirante cerró la carta invitando a los demás candidatos a suscribir esta solicitud.

