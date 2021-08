“No les importan los pobres”: habitantes de calle denuncian que no los han vacunado contra el COVID

"La calle está dura", dice el viejo adagio, que cobra mayor veracidad en la cruda jungla de asfalto que es Bogotá, una ciudad donde la vida parece tener dos caras: una amable cuando se tiene a manos llena y otra deplorable para los desposeídos. La capital del país donde, según cifras del más reciente censo de población de habitantes de calle, deambulan por lo menos 9.000 almas desamparadas de las que nadie parece preocuparse.

BLU Radio conoció la situación que están pasando los habitantes de calle en Bogotá en cuanto al proceso de vacunación. De acuerdo con la fundación Asimetría Cero, en Bogotá se dispusieron más de 5.000 vacunas de Janssen para esta población, pero la aplicación de estas no avanza como se esperaba y en el momento se encuentran suspendidas.

Tras la muerte de fray Gabriel Gutiérrez, conocido como 'Fray Ñero', víctima del COVID, crece la sensación de desamparo entre los marginados de la ciudad, quienes temen ser cada vez más víctimas de la desatención.

"He llamado constantemente a la Secretaría de Salud para que me den información sobre la vacunación de ellos. Nos dijeron que tenían suspendida la vacunación porque no había vacunas, pero sí dispusieron cerca de 5.000 vacunas ¿por qué no los están vacunando?, hasta donde sabemos solamente 400 personas que han sido vacunados”, dijo Matheo Rincón, vocero de Asimetría Cero.

Sin embargo, de acuerdo con información que entregó la misma Secretaría de Salud el de Bogotá el pasado 2 de julio de este año , se contaban con dosis suficientes de Janssen para vacunar a 5.000 personas en situación de calle.

“La Secretaría de Salud en articulación con la Secretaría de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, avanzan en la vacunación de 5.000 personas habitantes de calle, inicialmente para mayores de 50 años” advertía el comunicado en ese entonces.

Sin embargo, 47 días después, solamente se ha logrado vacunar a 1.136 personas en situación de calle, de acuerdo con la información que el Sector Salud le entregó a BLU Radio.

Dentro de la metodología para la vacunación, se habilitaron 7 puntos específicos en donde los habitantes de calle deben acercarse y recibir sus dosis. Sin embargo, muchos creen que la metodología es inadecuada debido a la alta dispersión de los habitantes de calle y a su reticencia a acogerse a la oferta institucional.

Según Matheo Rincón, es necesario que la ciudad vuelque sus ojos hacia las personas en situación de calle, ya que resulta inaudito el incumplimiento de las promesas oficiales y que se deje a los desamparados a merced del coronavirus.

Las personas de situación de calle, pese a que muchos tienen edad suficiente para recibirlas dentro de las etapas ya dispuestas en el Plan Nacional de Vacunación, no los dejan vacunarse en los puntos normales de vacunación.

BLU Radio conoció la historia de Vicky, una mujer que ronda los 60 años que vive en el parque Tercer Milenio. Ella cuenta que por fortuna ya recibió su vacuna, pero teme por sus compañeros ya que siguen muriendo a causa del COVID-19.

“Hace como 7 meses que fueron a hacer esa prueba del COVID y ya no ha vuelto nadie por allá. A nosotros definitivamente nos tienen olvidados, a ellos no les importan los pobres. La mayoría está sin vacunarse, si hay 5 son muchos. Toca mandar a vacunarnos, necesitamos la vacuna. 'Fray Ñero' ya nos hubiera mandado a vacunar ”, contó Vicky.

Según el Ministerio de Salud, en Colombia se han aplicado 2.443 dosis únicas; 1.087 primeras dosis, de las cuales 492 habitantes de calle ya tendrían su esquema de vacunación completo.