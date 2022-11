No pierdo la esperanza de que siga vivo: esposa de Javier Velilla, desaparecido en alud en La Calera

El sábado, 19 de noviembre, se restableció el paso en la vía Bogotá - La Calera, luego de la emergencia que se presentó el pasado fin de semana tras las intensas lluvias que dejaron dos personas muertas y una más desaparecida. Se trata del vigilante Javier Velilla, quien aún sigue siendo buscado por las autoridades como los bomberos, Defensa Civil, entre otros.

“En este momento estos bomberos, hay una patrulla de enfermeros, gestión y ellos están aún apoyándome. Con la alcaldesa no he tenido la oportunidad de hablar, pero la palabra de ella fue que me sacaba a Javier”, señaló la esposa de Velilla , Luz Ángela Ríos Camacho.

Publicidad

La mujer también le expresó a Blu Radio que no pierde la esperanza de que su esposo siga con vida, pese a que han pasado varios días y tampoco se ha encontrado el vehículo en el que estaba en el momento del deslizamiento .

“No pierdo la esperanza de que mi esposo siga vivo, la verdad no la pierdo, porque no puedo decir que está fallecido hasta que no lo vea con mis propios ojos”, añadió.

Aunque la normatividad del rescate terminó el día de ayer (domingo), la alcaldesa de Bogotá manifestó que se seguirá acompañando y asesorando a la familia para que puedan solicitar la búsqueda y rescate en el ámbito jurídico.

“A doña Ángela y toda la familia del señor Velilla por supuesto mi afecto, mi solidaridad. Los hemos acompañado todo el tiempo. Uno es el tiempo normativo y el tiempo se cumplió ayer, sin embargo, los bomberos van a seguir en el área con ellos haciendo labores de adaptación que a su vez sirven de búsqueda. El tiempo normativo terminó ayer y por lo tanto ellos pueden acudir a otro tipo de mecanismos jurídicos también. Esa información se la hemos asesorado y estamos acompañando”, explicó la alcaldesa Claudia López.

Publicidad

Le puede interesar: