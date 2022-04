No se puede negar que hay grupos ilegales con influencia rural en Bogotá: secretario de Seguridad

La Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de prohibir el parrillero tres veces a la semana desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 am, una noticia que ha sido centro de criticas por parte de los motociclistas.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, reveló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire que la investigación por parte del Distrito indica que, el sector de motos es el más influyentes en temas de inseguridad de la ciudad.

"Queremos dejar claro que lo ocurrido en Bogotá, ya lo hemos venimos denunciando. No hay un asunto de pelea delincuencial sino es un tema de presencia de grupo ilegales de zonas rurales del país. No es cierto que haya un descontrol de la fuerza pública; el ejército no lo puede negar con lo que sucede", mencionó el secretario.

Según Soto, se viene trabajando en pro a la seguridad ciudadana y que la presencia de delincuencia organizada si existe, es algo que no se puede negar. Aseguró que en Bogotá. sí hay presencia del ELN y las disidencias de las Farc. Además, han descubierto que no están presencialmente en la ciudad , pero sí tienen influencia en los casos de terrorismo que se han presentado.

"La información de inteligencia de estos casos de terrorismo, es que hay ocho grupos delincuenciales que recogen cosas en común y participan con el frente 33 de las Farc. Hemos trabajado en identificar cuales están dedicados al narcotráfico y están vinculado a estos hechos criminales. Los hombres de vigilancia que llegarán para apoyar la seguridad de Bogotá en elecciones, estarán al tanto de toda esta información", añadió.

El objetivo de los grupos armados es desestabilizar la seguridad nacional, por eso, se han "aumentado las medidas" por el bien de la ciudadanía para evitar que sucedan casos como el del CAI de Ciudad Bolívar.

Sobre el tema de las motos en Bogotá, Soto mencionó que, el 11% de los hurtos en la ciudad son cometidos en este vehículo y la decisión nace con el fin de frenar el problema sin afectar la movilidad de sus usuarios.

Soto informó que los atentados que se han presentado en la ciudad no tienen relación con las protestas sociales como han especulado algunos sectores sociales. Los grupos ilegales operan a través de "modalidades de contratación" para llevar a cabo la operación criminal.