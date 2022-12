Nuevo pico y placa en Bogotá no ataca los problemas, trancones seguirán: experto José Stalin Rojas

Continúan las críticas y preocupaciones frente al nuevo pico y placa en Bogotá , que ahora funcionará con una rotación de placas cada cuatro meses, es decir, a partir del 10 de enero y hasta el mes de abril del 2023: inicialmente, los días impares circularán los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares podrán circular los vehículos placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, aseguró que la nueva medida no es la solución para los enormes trancones que se forman en las principales vías de la capital y que, por el contrario, generan malestar en la ciudadanía.

Publicidad

“Estas medidas no van a descongestionar a la ciudad. Las causas son las obras, la cantidad de carros vs. la cantidad de vías que hay y esta medida no ataca esas causas; la congestión va a continuar. Después de febrero, cuando entren a colegios y universidades, seguiremos en trancón”, señaló.

En ese sentido, Rojas sostuvo que mientras no se mejore el servicio de transporte público en la ciudad , las personas seguirán movilizándose en carros particulares, así el pico y placa no beneficie tanto a los propietarios de vehículos.

“Mientras no mejoremos el transporte público, la gente preferirá pagar o esperar al pico y placa. Esta medida lo que está haciendo, forzosamente, es que una porción de gente se vaya al transporte público a regañadientes”, recalcó Rojas en Blu Radio.

Publicidad

En sentido contrario, la secretaria de Movilidad de Bogotá , Deyanira Ávilala, aseveró que la medida busca favorecer a los propietarios o conductores de vehículos con placas impares, que se ven perjudicados cuando el mes trae 31 días y al día siguiente, el primero del siguiente, tampoco pueden hacer uso del carro.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: