Terminal de Transportes de Barranquilla espera movilizar 763.000 pasajeros durante la época navideña

Las proyecciones en la Terminal de Transportes de Barranquilla se mantienen favorables para la época decembrina con la operación de 18 empresas de buses las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las cuales esperan movilizar a cerca de 763.000 pasajeros hasta el próximo 9 de enero, con la llegada de los Reyes Magos y el cierre oficial de la temporada navideña 2022/2023.

El destino más solicitado

Maicao, La Guajira, es el destino más solicitado desde que inició el mes. Con el sueño intacto de volver a sus hogares para compartir la tradicional noche buena y la fiesta de Fin de Año con sus familias, los venezolanos , en su mayoría, hacen parte de los 14.100 pasajeros que se han movilizado desde la Terminal de Transportes de Barranquilla hacia el municipio de Maicao, con 1.618 despachos en lo que va corrido del mes de diciembre, lo que representa el 11% de las operaciones que hasta ahora ha registrado la misma.

Evelyn Barrios, una joven trabajadora de 28 años en Barranquilla , contó que su deseo era volver a casa, en el estado Zulia, Venezuela, para reencontrarse con sus padres, hermanos, tíos y abuelos, pues hace cuatro años decidió emprender una fuerte lucha por conseguir un mejor futuro en Colombia, al lado de sus dos hijos, a quienes no dejó de lado pese a las necesidades que le tocó padecer recién llegada a Barranquilla.

"Yo llegué en el año 2018 y desde entonces no había podido regresar. Estoy muy feliz de retornar a mi hogar, con mi familia, a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desde mitad de año planeé el viaje porque mis condiciones económicas me lo permitieron, algo que no pudo ser posible los tres años anteriores", contó Barrios.

Es así como la Terminal de Transportes de Barranquilla también confirmó que otros de los destinos más solicitados corresponden a Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Cereté, Lorica, Valledupar, Montería, Magangué, Mompox, Bogotá, Barrancas, Medellín y Bucaramanga, con tiquetes que oscilan entre los $20.000 hasta los $130.000, dependiendo del mismo.

“Para el cierre de año se estima un incremento del 15% en la operación, comparando las cifras que se registraron en esta temporada durante la vigencia 2021, sin embargo, aún no se alcanzan las cifras reportadas de la vigencia 2019 antes de la pandemia por COVID-19. Con esta proyección alcanzamos solo el 90% de esa temporada", indicó Rubén García Ariza, gerente general de la entidad.

"Elegir el transporte legal es sumamente importante, porque te brinda todas las garantías que un medio de transporte ilegal no te puede ofrecer, tanto en el vehículo, como aspectos de los conductores; tales como: revisión técnico mecánica vigente, pólizas todo riesgo contra accidentes viales o siniestros, pruebas de alcoholimetría a los conductores y campañas permanentes de prevención y bienestar. En navidad escoge seguridad, escoge el transporte legal”, dijo Liliana Rosales, subgerente operativa de la terminal, señaló que

