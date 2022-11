Policía y CTI investigan nuevo caso de presunto abuso sexual en bus del SITP

La denuncia la presentó una joven que se llama Karen Pineda, quien a través de redes sociales manifestó ser víctima de una agresión sexual en la ruta 139 del SITP con destino al barrio Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá.

“El hombre me empujó contra la ventana y me quedé en shock, indefensa. Me dijo que por mi bien mejor no hiciera nada y me quede quieta. El hombre me toca, me pasa la mano por debajo de la chaqueta y me manosea toda”, expresó la víctima.

La joven que fue agredida acudió a las autoridades a instaurar la denuncia tanto en Policía como en la Fiscalía para tratar de identificar el agresor.

“En este momento estamos investigando sobre unas publicaciones, sobre un presunto abuso en un SITP. Toda nuestra capacidad institucional con la Fiscalía General de la Nación. Ya hemos investigado algo sobre este hecho y estamos en avances. Ayer recibimos una denuncia y vamos en avances sobre esa investigación”, explicó el teniente coronel Luis González Olmos, comande de la Sijín de Bogotá.

Luego de registrarse este nuevo caso de presunto abuso sexual contra una joven en un bus del SITP, la empresa TransMilenio manifestó que rechaza el hecho y lamenta lo sucedido, además que la Secretaría Distrital de la Mujer se puso en contacto con la víctima.

