¿Por la Caracas o la Cra. 13? Gobierno también pide evaluar cambio en trazado del metro

El metro de Bogotá vuelve a ser noticia no solo por ser protagonista de la campaña electoral en la capital de la República, sino por el nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta última fue quien advirtió que no se ha comprometido con parar el contrato actual y que se espera los resultados del estudio que contrató el Gobierno nacional con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Blu Radio conoció el contrato firmado el pasado 19 de julio entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la sociedad para evaluar varios proyectos ferroviarios en el país, entre ellos, la primera línea del metro de Bogotá. Dicho contrato tiene un valor de 8.375 millones de pesos y una duración de cinco meses.

Lo llamativo es que en el documento se señala claramente que la sociedad debe evaluar tres posibles alternativas para la primera línea del metro: la primera, es que se mantenga como está en el contrato actual; la segunda, es que se cambie el trazado para que vaya por la carrera 13 hasta la calle 72 y, la tercera, es que se mantenga el trazado actual pero que sea subterráneo en la Caracas.

“En el análisis y la revisión de la ruta metodológica al menos se deben considerar cinco aspectos como lo son: aspectos geotécnicos, aspectos de dificultad en la movilidad de la ciudad durante la construcción, impactos urbanísticos, disminución de tiempos de viajes comparado y las condiciones cambiantes de la economía”, señala el documento.

Incluso, en el contrato se pide que en ese análisis de las posibles alternativas para el desarrollo del proyecto de la línea 1 del metro en el borde oriental se tenga en cuenta que los trazados de los Regiotram de occidente contemplan que este se conecte con la línea 1 del metro en la carrera 17 con calle 6.

El propio ministro de Transporte, William Camargo, ha confirmado que efectivamente la evaluación de la sociedad de ingenieros contempla el trazado que se había planteado desde la alcaldía de Petro en 2014.

La alternativa de trazado en el borde Oriental que evalúa la SCI junto con la tipologia elevada y Subterránea sobre el trazado de la Caracas, es la que cuenta con Ingenieria Básica Avanzada desde 2014. Es el trazado y tipologia que desde Bogotá Humana diseñamos. pic.twitter.com/hL0O0qhcpz — William Camargo Triana. (@wcamargotriana) July 27, 2023

Incluso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que aún no se saben los costos actuales de la primera línea y defendió el trazado planteado desde el 2014 en la Alcaldía de Petro.

“Todavía la discusión es sobre la línea 1 que no sabemos cuál es el costo final de ella, ¿por qué no lo sabemos? Porque los encargados de desarrollar los estudios de ingeniería de detalle todavía no han entregado el informe y al no entregar el informe no sabemos cuáles son los costos reales”, comentó.

Y agregó que: “Hay un informe del 2014 que dijo cuáles eran los datos de ingeniería de detalle de la versión subterránea no sabemos cuál es la versión del aéreo, nos dijeron que el aéreo iba a ser más barato que el subterráneo, no sabemos cuáles son los costos del aéreo”.