Sentí que me iban a matar: patrullero que fue atacado por vándalos con bombas molotov en Bogotá

Un patrullero de Policía que fue atacado por vándalos en la noche del pasado jueves, 22 de julio, relató los duros momentos que tuvo que sufrir y que por poco le cuestan la vida.

El hecho ocurrió en la localidad de Suba, exactamente en la zona de la calle 139 con avenida Ciudad de Cali.

La víctima fue identificada como el patrullero Andrés Mancera, quien estuvo a punto de morir l uego de que el vehículo que en donde se movilizaba fuera acatado con bombas molotov, piedras y palos, por parte de un grupo de manifestantes.

Una multitud aproximadamente de 30 o 50 personas arremetieron contra la integridad del vehículo y contra mi integridad, en ese momento lo que yo hice fue dar reversa porque una bomba molotov afectó el panorámico contó.

“Lo que hice fue dar reversa para buscar resguardarme, colisiono con un taxi, los delincuentes en ese momento siguen rompiendo los vidrios, ingresó una molotov dentro del vehículo, estalló y ocasionó el incendio en el vehículo”, precisó el uniformado.

El hecho, según el patrullero Mancera, le causó un gran temor, pues sintió que podían ser sus últimos minutos de vida, debido a la intensidad de los ataques de los que era víctima.

“Las llamas me afectaron la respiración. Al momento de ingresar las piedras y molotov, una impacta la placa que tenía en el uniforme, yo la verdad pensé que no iba a salir de esto, me sentí acorralado, que me iban a matar”, indicó el patrullero.

Ante esta situación, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, rechazó lo ocurrido y manifestó que las autoridades darán hasta 20 millones de recompensa por información que permita dar con la captura de los implicados.

"No se tolerarán estos hechos de violencia y se utilizarán siempre todas las herramientas para evitar que se presenten delitos y perseguir a quienes atenten contra la tranquilidad de los ciudadanos", dijo Fernández de Soto.