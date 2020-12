Se me salió de control, el viejo no quiso 'copear' y le pegué su balazo: asesino de Wilfrido Murcia

BLU Radio tuvo acceso exclusivo a la audiencia en la que se legalizó la captura de alias ‘el Calvo’, la persona acusada de asesinar al vigilante Wilfrido Murcia, de 54 años, en un bus del SITP el pasado 15 de noviembre. En la audiencia, también declaró uno de sus supuestos cómplices.

Este último, conocido como Julián, relató con detalles cómo se planeó el robo. Además, aseguró que alias ‘el Calvo’ cometía a diario delitos en la ciudad y detalló cómo sin piedad y de manera escalofriante confesó el motivo por el que le quitó la vida a Wilfredo Murcia.

La fiscal del caso fue la que leyó el testimonio. De acuerdo con la funcionaria judicial, todo fue planeado el día 14 de diciembre sobre las 7:00 de la noche, cuando Julián, Jackson y un tercer hombre conocido como Estiben se reunieron en una vivienda en en el barrio Molinos, en el sur de Bogotá.

Julián manifestó conocer a ‘el Calvo’ desde que eran niños y afirmó que estuvo en la cárcel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Con el tercer cómplice, Estiben, dijo que se conocían hace no más de 4 meses.

El medio del dicho encuentro, surgió la idea del atraco masivo. “Jackson le propone a Julián que si se iban a ir a ‘coger’, es decir en palabras populares, ‘robar’ que si se iban a coger un bus”, declaró la fiscal.

"Jackson le manifiesta que ya lo ha hecho varias veces, y que se baja de 8 a 9 ‘bichos’, refiriéndose a celulares, y que de esas vueltas se ganan de dos a tres millones de pesos”, según la versión de Julián.

Posteriormente, se planteó el papel de cada uno de los delincuentes en el golpe.

“Entonces esté Estiben que tiene una moto grande para más seguridad y falta el carro del señor Julián, que en este caso es el carro de su progenitora”, añadió la declaración.

Julián, entonces, aceptó la propuesta.

“Él les dice que sí porque le pareció muy tentativo y fácil, lo único que tenía que hacer era transportarlo, llevarlo hasta el sitio donde ocurren los hechos y esperarlo para salir del lugar”, informó la fiscal.

Es así como definen los detalles para robar un bus del SITP. Acordaron versen a las 4:15 de la mañana del 15 de diciembre en el barrio Molinos, al frente de un supermercado.

El día del asesinato

La fiscal prosiguió. Según el relato de Julián, puso la alarma a las 4:00 de la madrugada.

"Me desperté y llamé a Jackson al celular, le pregunté si lo recogía o no, el dice que sí, cómo habíamos quedado. Lo recojo y Jackson llevaba en sus manos un revólver y me lo pasó, era calibre 38 corto niquelado y lo guardé debajo de la guantera", reza la declaración.

"Jackson dice que esperen un momento que ya viene Estiben en la moto, al paso de minutos llega. Arrancan los tres hombres por la carrera 10 con calle 51 sur molinos, pasan la caracas, pasan el barrio San Carlos, llegan al barrio el Tunal, allí Jackson dice que lo dejen ahí y se estacionen en una bahía", prosiguió.

Jackson se baja del vehículo, Julián marca a los celulares de ‘el Calvo’ y Estiben y quedan en una llamada los tres. Julián dice que escucho a Jackson decir “ese fue, ese fue” pero después dice “no, va muy lleno” refiriéndose a un bus.

Entonces, Julián inició su recorrido y toma la carrera 24 al norte y 4 casas, antes de un semáforo se estaciona. En la llamada escucha decir a Jackson “este si fue”. Acto seguido, se subió al bus del SITP y dice: “véame que ya voy por aquí”, Julián contesta que efectivamente lo ve y se va detrás del bus.

Julián y Estiben se encontraban escuchando todo lo que ocurría al interior del bus.

“Jackson dice, bueno, con usted no es, maneje despacio, no quiero matar a nadie, los celulares, el que se pare lo mato y escuchó: viejo, baje ese palo, no se haga disparar, baje ese palo. dos segundos después escucha dos tiros”, según la declaración.

Julián vio forcejeo en el SITP y aceleró el carro para adelantar al bus para recoger a Jackson. Llegó hasta la calle 36 sur sobre la carrera 24 y dice “yo llamaba a Jackson: ‘¿dónde está?, ¿dónde está?’ él no contestaba pero la llamada estaba conectada y escuchaba cómo corriendo”.

‘El Calvo’, después de insistir varias veces en la llamada contestó “dice que está unas cuadras al sur de dónde pasó el problema, Julián le dice que va a ir Estiben en la moto a recogerlo”.

Aún en la llamada simultánea, Julián escucha que se saludan y que lo recoge y se van hacia el lado del CAI el Claret, allí se encuentran los tres hombres nuevamente y se van rumbo a la vivienda donde fue su primera cita.

Jackson dijo:

“Todo se me salió de control, el viejo no quiso copear y se me mandó con un palo y yo le decía: ‘viejo suelte el palo que no se haga disparar’ y me metió un palazo en la cabeza, sacó un cuchillo y se me mandó encima y pues me tocó pegarle su balazo. Le pegue el primero y quedó como si no le hubiera hecho nada y hay le pegue el segundo pero ya sentí que todo el mundo me agarró”.

‘El Calvo’ cayó al piso mientras que Wilfredo Murcia agonizaba, según el relato de la fiscal, Jackson “cómo pudo se tiró a disparar y ya sonó después como un clic y ya le dio un tiro a la puerta y ahí se bajó y huyó del lugar”.

El relato se logró después de que el propio Julián se entregará a las autoridades y aportador datos para dar con el paradero de 'el Calvo'. Las autoridades revelaron a BLU Radio que en las próximas horas darán con la captura del tercer implicado en el crimen.

