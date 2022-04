¿Usted qué haría? "Boletearon" a conductor que usó dos puestos de parqueadero en Bogotá

El pasado sábado, 23 de abril, un usuario de Twitter compartió un trino en el que expuso ‘mal parqueado’ a un conductor de un carro de alta gama en un centro comercial al norte de Bogotá .

La imagen publicada por @Yo_Opino_Libre y acompañada con el mensaje: “En Unicentro con el parqueadero repleto, ¿qué tal cómo parquea esta joyita?… seguro logró buen espacio para poder bajarse del carro”, muestra a un BMW parqueado en dos lugares, lo que provocó malestar en varios usuarios, pues ese día, la lluvia en la capital fue protagonista y los puestos eran escasos.

Algunos de los mensajes más destacados fueron: “Así. Facilito sin amargarse uno la vida les dejamos su recuerdito. Lo lindo de la vida es que todos los días aprendemos algo”, dijo una usuaria que acompañó su trino con la imagen de una llanta pinchada. “El centro comercial debe tener personal en el parqueadero que ayude a controlar que no suceda esto”, “Creen que todo el espacio es solo de ellos, como si no hicieran parte de una comunidad”.

Algunos otros internautas estuvieron de acuerdo con el conductor y propusieron que, como los parqueaderos son privados, se pague por los dos puestos para no ‘rayar’ los otros carros.

