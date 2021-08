Siguen los casos de violencia por robo en la capital del país. Esta vez la víctima fue un abogado tributarista, quien se movilizaba por la autopista norte en Bogotá cuando, durante su recorrido, se le pinchó una de sus llantas y al atender el impase llegaron hombres armados y, para quitarle sus pertenencias, le dispararon.

Luis Miguel Gómez, amigo de la víctima, contó detalles de lo sucedido.

"Le dieron cuatro tiros, eso le afectó el pulmón, el hígado, lo dejaron ahí tirado. Un patrullero lo llevó a la clínica y lamentablemente falleció a causa de ese atraco", relató el amigo de la víctima.

El modus operandi de los atracadores en Bogotá

De acuerdo a los últimos casos de robo en la ciudad los atracadores atacan a sus víctimas con una piedra en la cabeza. Ese fue el caso de Sinforoso Macías, un hombre de 63 años que fue agredido por hombres para robarle el dinero que tenía en su poder en ese momento.

"Estoy vivo de milagro"

BLU Radio conoció que, a las 11:36 de la noche del pasado domingo, Sinforoso Macías vivió momentos de terror al ser apedreado por atracadores para robarle.

"Me siento bien, gracias a Dios no pasó a mayores, pero con esa roca me hubieran matado. Yo venía caminando bien cuando sentí el "rocazo" en la cabeza y caí al piso. En ese momento se me abalanzaron tres "manes" y me requisaron.

Me robaron la plata, tenia 430.000 pesos", contó Macías a BLU Radio.

Lo mataron por robarle un maletín

Esta semana un obrero de construcción, en la localidad de Bosa, fue asesinado por robarle sus herramientas de trabajo. El hombre recibió varias puñaladas y, pese a la ayuda de sus familiares para trasladarlo a un centro asistencial, murió en el camino.

Escuche más detalles de estos casos aquí: