Apartan del cargo a funcionario de la Aerocivil señalado de hacer pruebas falsas de COVID-19

Fuentes de la Aeronáutica Civil confirmaron a BLU Radio que el trabajador vinculado a la expedición de pruebas PCR falsas en el aeropuerto Ernestos Cortissoz, fue separado de su carago en atención al usuario y reasignado a otra área desde el pasado 10 de agosto cuando retornó de sus vacaciones.

La medida fue tomada mientras surte efecto la investigación que se adelanta en su contra, la cual surgió tras la denuncia en la que señalan que desde el pasado mes de febrero se estaban adulterando las pruebas de COVID-19 para viajeros que salían de Barranquilla con destino a los Estados Unidos.

Precisamente, uno de los usuarios que accedió a una de estas pruebas contó que le cobraron 140.000 pesos por el examen que "salía rapidito".

“Yo le dije: 'oiga, ¿me puede ayudar? Es que no podía viajar por no tener la prueba.' Entonces él me dice: 'no, con mucho gusto, yo le puedo arreglar esto ligerito para que pueda viajar. En menos de media hora le llega la prueba, usted tranquilo, voy a llamar inmediatamente', me dijo el funcionario”, contó el pasajero afectado.

Por el momento esta es la única medida que se conoce en contra de un funcionario de la Aeronáutica civil dentro de la investigación por la manipulación de pruebas de COVID-19.