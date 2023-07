Armada Nacional activó plan de búsqueda de dos hermanos desaparecidos en playas de San Andrés

Dos hermanos entre los 14 y 15 años se encuentran desaparecidos en playas del archipiélago de San Andrés y Providencia, luego de que partieran abordo de una lancha de remo desde el noreste de la isla con rumbo desconocido, al parecer, sin el permiso de sus padres.

Los jóvenes fueron identificados como Junior y Camilo Pérez Medrano, cuyos familiares fueron los que alertaron al Comando Específico de Guardacostas del archipiélago a las 6:00 de la tarde de este viernes, informando que los jóvenes menores de edad se habrían escapado de su casa para llevar a cabo dicha práctica marítima.

Ante la situación, tanto la Fuerza Área Colombiana (FAC) como la Armada Nacional dispusieron de un personal especializado para trabajar en el rescate de los menores a través de un sobrevuelo en todo el área marítima del archipiélago, en conjunto con la Armada Nacional a través de Guardacostas del Caribe.

El capitán Carlos Solano, Comandante del Comando Específico de San Andrés, dio detalles de la búsqueda y precisó que "inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate de la Armada de Colombia a través del Cuerpo de Guardacostas, desplegándose unidades de reacción rápida hacia mar con unos patrones de búsqueda tanto nocturnos como diurnos para la búsqueda de los dos jóvenes hermanos desaparecidos".

En tal sentido, la gobernación de San Andrés y Providencia se encuentra apoyando los esfuerzos interinstitucionales, además de brindarle acompañamiento a los familiares de los dos menores que, hasta ahora, no han dejado rastro sobre su posible paradero.

"Se habló con la familia y nos comentaron que los menores no mantienen estas prácticas marítimas, recordando que partieron desde una lancha a través de remo, no de motor, por lo que no deben estar muy lejos de la isla. Lo que tenemos que hacer es estudiar la dinámica de la corriente para intentar encontrar el paradero de éstos", dijo Solano.

