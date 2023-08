Atacan a bala casa de un edil en Barranquilla que aparecía en un panfleto

Tras la divulgación de un panfleto firmado supuestamente por la llamada Oficina de la Costa 'Los Costeños' en el que amenazan a 18 personas que ellos llaman "compradores de votos" en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla , una de las personas que allí aparece ya sufrió un ataque.

Se trata del edil Joaquín António Polo Carrillo, quien después de la circulación del panfleto, fue objeto de un atentado contra su casa.

De acuerdo con el líder social, el caso ocurrió pasadas las 8:30 de la noche del lunes cuando junto a su esposa e hijos, se disponía a dormir en su casa ubicada en el barrio La Luz y escucharon varios disparos. Al salir encontraron que su vehículo, estacionado en la parte externa, tenía varios impactos de bala.

“Ya iban punteando las 9 de la noche. Yo me encontraba en la habitación cuando sentí los impactos. Mi hijo se asoma en el cuarto y me dijo que parecía que eran unos tiros. Yo no salí de la casa, pero mi hijo sí llegó a la puerta y vio los tres disparos en el carro que estaba estacionado a las afueras. Temo por la seguridad de mi familia, la mía y de las personas que trabajan conmigo”, dijo el edil.

Según reporte de la Policía, el ataque fue cometido por dos delincuentes que huyeron en una moto. Polo Carrillo afirma que los señalamientos hechos en el panfleto no tienen fundamento.

Ante esta situación, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que en conversaciones con la Policía se pidió seguridad para los ediles. El mandatario indicó que el autor de este atentado y del panfleto, estaría en el mismo barrio La Luz.

“Ya hay una investigación adelantada. Parece ser que es alguien del mismo barrio, que tienen ubicado quién podría ser por lo que esperamos que en los próximos días puedan capturar al bandido y ponerlo tras las rejas para darle la tranquilidad a nuestros ediles para que hagan su tarea. Le recordamos a los bandidos que cuando hay denuncias efectivas damos con ellos”, sentenció el alcalde.

