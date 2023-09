Bancada Caribe urge que se defina apoyo a Juegos Panamericanos 2027: "Debemos evitar sanciones"

No cesa la preocupación en la región Caribe sobre el "incierto" futuro que rodea la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla , luego de que Panam Sports advirtiera sobre la posible terminación del contrato si la ‘Ciudad Sede’ incumple los requerimientos legales para que las justas puedan desarrollarse en territorio colombiano.

El senador barranquillero y actual presidente del partido Conservador, Efraín Cépeda , le envió un contundente mensaje a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, recordándole que los Juegos Panamericanos 2027 son “una vitrina internacional” con el hemisferio y que deben cumplirse los acuerdos firmados en el contrato con Panam Sports.

"Aquí vehementemente le pido a la ministra del Deporte que tiene que honrar esa firma, esa palabra; para asegurar la generación de turismo, teniendo en cuenta que la generación de empleo será formidable y por eso es que pregunto en qué vamos, pues no podemos estar regateando los tres pesos cuando no ejecutamos, hagámoslo posible", alegó Cépeda.

Por su parte, el también senador José David Name alegó que por diferencias e ideologías políticas, el Gobierno Nacional no podía castigar a todo un país, teniendo en cuenta los grandes beneficios económicos y turísticos que traería consigo la realización de los Juegos Panamericanos 2027 .

"Esto no es solamente de Barranquilla, los Juegos Panamericanos 2027 son un escenario de país. No quiero pensar que lo que está pasando es que por sesgos y/o diferencias políticas, entonces no definamos la realización de las justas deportivas", dijo Name.

Cómo se recordará, Panam Sports envió una carta el pasado miércoles al Comité Olímpico Colombiano y a la Alcaldía de Barranquilla para darles un plazo de 60 días con el ánimo de darle cumplimiento a siete requerimientos legales que tienen que ver con la creación de un Comité Organizador Ejecutivo, el pago de derechos de organización y/o de medios, entre otros.

