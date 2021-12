Barranquilleros calman la sed con bolis de ñame, auyama y aguacate

Cuando sube el termómetro por encima de los 30° centígrados los barranquilleros están encontrando en el aguacate, la auyama y el ñame un escape para la sed. Todo es por la idea de Jorge Rey, un emprendedor venezolano que vende helados caseros empacados en pequeñas bolsas, popularmente llamados bolis, pero que, por asuntos de innovación empresarial, los hace de sabores poco explorados, luego de que un amigo le sugiriera arriesgarse para tener mejores ventas.

“Llegué un día y dije bueno en nombre de Dios esto va: tomé el aguacate y empecé a probar. A los meses me dijo que lo hiciera de auyama y después con el de ñame. El primer día los regalamos para que la gente los probara. Yo pensé que iba a perder mucha plata, pero eso me ayudó a que llegaran a comprarme más”, señaló el emprendedor.

Su curiosidad no frena y ahora confiesa estar explorando un nuevo producto con la berenjena. Aunque se considera un hombre tímido que teme al rechazo de sus bolis, el éxito ha estado en la acogida que ha tenido entre sus clientes.

“La verdad es que al principio no lo creía porque los bolis suelen ser dulces, pero los probé y me quedaron gustando. Quedé matriculado”, manifiesta Laura López, consumidora de boli.

El cómo los hace es un secreto que no cuenta. “Ahí sí no le puedo decir mucho”, Entre risas asegura que se pueden copiar. Lo que no calla es su sueño: salir de la informalidad de las calles para tener su propio local, con el cual pueda deleitar a los barranquilleros con bolis helados para calmar la sed.

