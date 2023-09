Candidatos a gobernaciones en el Caribe piden más garantías por posibles riesgos electorales

En el marco del XIV Encuentro Regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, para escuchar las propuestas de los candidatos a las gobernaciones de la región Caribe en materia de proyectos estratégicos, algunos de los aspirantes expresaron su preocupación frente al posible riesgo electoral que habría en algunos departamentos de la costa norte colombiana.

La candidata a la gobernación del Cesar por el partido Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, hija del consagrado artista vallenato ‘Poncho’ Zuleta, advirtió que en el departamento se estaría registrando un grave panorama de hostigamiento político, constreñimiento electoral e, incluso, violación de topes electorales.

La actual aspirante, quien meses atrás había renunciado a su candidatura por amenazas contra su vida y la de su familia, retomó su aspiración y pidió mayor presencia del Estado para que las elecciones se den con las garantías que se requieren.

“Mientras unos hacemos lo correcto utilizando los montos adecuados sin violar topes electorales, hay candidaturas violando topes electorales, constriñendo y haciendo hostigamientos sobre los funcionarios, empleados y empleados públicos. Incluso, estarían ejerciendo presión electoral sobre otros candidatos que también participan del debate electoral”, dijo Zuleta.

Entre tanto, el candidato a la gobernación de Sucre, Mario Fernández Alcocer; alegó que no tiene conocimiento sobre la presunta financiación de organizaciones criminales a candidaturas políticas en el departamento, tras las advertencias hechas por el registrador Alexander Vega y el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

Fernández Alcocer sostuvo, además, que tampoco tiene conocimiento sobre la posible cooptación de grupos al margen de la ley en algunas zonas del departamento y que “evidentemente hay una intervención en política de parte del gobernador, hay una extralimitación de sus funciones”.

“Eso lo hemos denunciado los candidatos a la gobernación. En este sentido, digamos que hay una extralimitación de sus funciones, pero eso es una historia y la posible injerencia de grupos criminales es otra. Yo no podría decir que estén cooptadas unas zonas del departamento o restringidas ni mucho menos que se estén financiado candidaturas, pues eso no me consta ni lo veo cercano”.

Al margen de exigir garantías electorales se sumó la voz del candidato a la gobernación de Córdoba por el Pacto Histórico, Gabriel Calle, quien señaló que aunque su aspiración no presenta ningún riesgo por el momento, era necesaria la presencia de organismos internacionales que vigilen esta contienda electoral.

“Confiamos en el papel de la Registraduría Nacional, incluso pedimos la presencia y vigilancia de organismos internacionales como para sentirnos tranquilos en el marco de nuestras candidaturas. Respecto a nuestra campaña, seguimos trabajando con total tranquilidad”, explicó.

