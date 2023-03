Capturan a aseador de un colegio tras abusar sexualmente de una niña de cuatro años en Barranquilla

Como Ricardo Antonino Cabrera Hernández fue identificado el hombre capturado por el CTI de la Fiscalía este fin de semana, luego de que contra él pesara una orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, tras conocerse que, presuntamente, le habría hecho tocamientos a una niña de cuatro años en un colegio de Barranquilla.

La detención del hombre se produjo en horas de la mañana de este viernes y, posterior a ello, fue puesto a disposición de la Unidad de CAIVAS de la Fiscalía para que sea presentado ante un juez y responda por el hecho.

La madre de la menor, quien pidió reserva en su nombre por temas de seguridad, confirmó que los comportamientos inusuales de su hija la alertaron para detectar que la pequeña había sido víctima de abuso en su colegio, sin pensar que se trataría del encargado de desarrollar los oficios varios de la Institución Educativa Distrital.

La madre, además, cuenta que fue la misma niña quien replicó en casa los tocamientos a los que era sometida. "Yo me doy cuenta porque mi hija me comunico todo, pues le empecé a notar unos comportamientos inusuales, que no eran propios de su personalidad. Luego, mi mamá le pregunta que por qué hacia tal cosa, y ella contestaba que porque el aseador del colegio también lo hacía".

Fue entonces allí cuando la madre de la pequeña de cuatro años decide ir hasta la Fiscalía para interponer el denuncio, dado que su hija le confirmó que los presuntos trocamientos se dieron en repetidas ocasiones. "Es a partir de ese momento en el que empezaron las preguntas a la niña y eso facilitó la comunicación entre nosotras para que nos contara todo y poder proceder judicialmente".

En una circular enviada por el colegio a los padres de familia, la institución informó que el presunto abusador fue retirado de la escuela en cuanto se conocieron los hechos y se interpusieron ante la Fiscalía las respectivas denuncias en su contra, toda vez que otras estudiantes habrían sido también víctimas de tocamientos en sus zonas íntimas por Cabrera Hernández.

