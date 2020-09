Casos de COVID-19 en San Andrés se dispararon en más del 700% en un mes: Procuraduría

La muerte en una unidad de cuidados intensivos de Antonio Mora, un hombre de 73 años contagiado con COVID-19, quien estaba a la espera de una remisión a un centro de salud en el interior del país, reflejó la crisis sanitaria que se está viviendo en la isla de San Andrés y Providencia.

En ese paradisíaco sitio se pasó de tener 219 casos positivos para COVID-19 en agosto, a más de 1.424 en septiembre.

Familiares del hombre Que murió, señalan que la EPS encargada del traslado no ejecutó de forma correcta los requerimientos en llevarlo a otro hospital.

“No había dializadora, porque la única que tiene el hospital estaba conectada a otro paciente que también tenían que sacar de la isla. Nunca hubo nada listo, y es lo que pregunto, ¿por qué la inclemencia de decir que todo estaba listo? Si hasta un día antes nos informan que mi papá no tenía cama en otro hospital”, reprochó una de las hijas.

Según el secretario de Salud de San Andrés, Julián Davis Robinson, el aumento de los casos positivos de COVID. 19 en la isla obedecen a la toma masiva de muestras en el último mes.

“Alcanzamos a tomar más de 3.600 muestras y como resultado de ellos vamos a tener más casos de COVID. Pero lo más importante es que se identificó la población vulnerable y se hizo ese aislamiento selectivo”, detalló el funcionario.

En el único hospital de San Andrés, el Clarence Lynd Newball Memorial, pusieron en funcionamiento una nueva Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, ante el aumento de casos de COVID-19, persisten los problemas en la atención debido a que solo hay una intensivista para el manejo de las dos UCI.

Ante la crisis sanitaria, el procurador delegado para la salud, Gelman Rodríguez, señaló que las medidas que han tomado las autoridades de la isla no han sido efectivas.

“El plan de expansión no ha sido efectivo, desafortunadamente las camas de cuidados intensivos que se han adquirido, no han podido ser puestas en funcionamiento porque falta algo que era esencial y es la compra de una máquina, que lamentablemente, después de seis meses de esta pandemia, la administración departamental no tomó las medidas de manera oportuna y hoy nos encontramos ante esta situación”, expresó Gelman Rodríguez.

La Procuraduría exigió al Ministerio de Salud y al gobernador del archipiélago que adopten acciones urgentes, que garanticen la salud de más de 79 mil residentes y visitantes, quienes están en inminente riesgo por la crisis sanitaria que atraviesa el departamento.