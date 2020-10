¡Con mariachis y caravana! Así recibieron al nuevo rey vallenato en Cartagena

Con mariachis, Cartagena recibió al nuevo rey del Festival de la Leyenda Vallenata, Manuel Vega, quien tras 22 intentos este año por fin obtuvo su anhelada corona.

Vega, quien se alzó con el codiciado título en la versión 53 del Festival Vallenato, no ocultó su emoción al escuchar la canción ‘El Rey’ de Vicente Fernández, la canción con la que fue recibido por amigos y familiares a su llegada al terminal de transportes de Cartagena.

“Estoy feliz rodeado de las personas que siempre han estado a mi lado, mi esposa, mis hijos, mis grandes amigos, que me han visto batallar desde que empecé a forjarme en este mundo vallenato, y a seguir esa lucha (...) Me han ayudado, me han dado ánimos”, dijo Vega.

Amigos del recién coronado rey vallenato resultaron la persistencia y tenacidad con la que el cartagenero, pese a tantas finales fallidas, año tras año llegó hasta Valledupar con la misma ilusión de convertirse en el máximo intérprete del acordeón.

En La María, barrio donde vive el nuevo rey vallenato, fue recibido con caravana y los aplausos de decenas de vecinos que lo vieron construir nota a nota este sueño.