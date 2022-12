Cuando perder es triunfar y ganar: Columna de Óscar Montes

El segundo lugar de Rigoberto Urán en el Tour de Francia, que terminó ayer y que ganó por quinta vez el ciclista Cris Froome, es un triunfo, un triunfo con todas las letras. Rigoberto triunfó y ganó, algo que no siempre ocurre. Pasa con muchos deportistas que ganan pero no triunfan y también hay aquellos que triunfan pero no ganan.

Rigoberto triunfó, porque nos demostró a todos los colombianos y al mundo que es posible vencer todos los obstáculos y adversidades para salir adelante en la vida. Él perdió a su padre en Urrao, Antioquia, luego de que grupos paramilitares incursionaran en el pueblo.

Desde muy niño y por cuenta de ser el hermano mayor, debió hacerse cargo de la familia y de unos niños aún más niños que él, que eran sus hermanos. El ciclismo lo salvó y le permitió ser un referente para la sociedad. Rigoberto Urán es, claro, un vencedor, ayer en París le asestó otro duro golpe en la quijada a las adversidades.

En alguna oportunidad al torero español, Manuel Benítez, El Cordobés, le preguntaron si le tenía miedo a las cornadas de los toros y él respondió de inmediato, sin pensarlo dos veces: "más cornadas da la vida".

Para Rigoberto Urán estar montado en una bicicleta durante más de cuatro horas todos los días, subiendo y bajando montañas, con soles inclementes y lluvias torrenciales, acosado por cientos de ciclistas en estrechas carreteras, no es un sacrificio enorme, como pensamos nosotros los mortales. Para él, como para El Cordobés, "más cornadas da la vida".

Rigoberto es un triunfador, como lo son Nairo Quintana, Esteban Chávez, Jarlinson Pantano, Sergio Luis Henao, Darwin Atapuma y Carlos Betancur, quienes también debieron superar enormes dificultades para estar en Europa, disputando decenas de carreras al año y teniendo brillantes participaciones de las que nos sentimos orgullosos todoslos colombianos.

Pero Rigoberto Urán también es un ganador. No todos los ciclistas suben a un podio en un Tour de Francia. Hay muchos con grandes calidades y cualidades, quienes han participado en varios de ellos y jamás han ocupado un segundo lugar, como Nairo el año pasado y Rigoberto este año. Rigoberto ganó, porque con su segundo lugar de ayer logró que su equipo sea invitado a las principales carreras de Europa el próximo año. Ello les garantiza la permanencia del equipo y le asegura el trabajo a sus compañeros.

De manera que siendo segundo en el Tour de Francia, Rigoberto Urán triunfó y ganó. Al alzar los brazos ayer en París, Rigoberto nos hizo sentir muy orgullosos a sus compatriotas, pero, sobre todo, nos demostró que se puede triunfar y ganar aún perdiendo, gracias Rigoberto Urán, gracias a todos los ciclistas que corrieron el Tour de Francia y dejaron en lo más alto nuestra bandera tricolor.

