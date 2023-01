Debate de control político en el Atlántico por presuntos incumplimientos en entrega de ayudas

La Asamblea Departamental del Atlántico será el escenario de un debate de control político este jueves, 26 de enero, tras una iniciativa presentada por la Comisión de Ordenamiento Territorial, en la que buscarán que el Gobierno nacional, alcaldes municipales y la Gobernación del Atlántico rindan cuentas sobre los presuntos incumplimientos en la entrega de ayudas humanitarias a los afectados por la temporada invernal del último trimestre del año 2022.

Efraín Cepeda, senador de la República, confirmó que el encuentro se dará sobre las 8:30 de la mañana, mismo en el que se abordarán dos ejes temáticos: que se cumpla la entrega de ayudas humanitarias y que se trabaje una hoja de ruta para prevenir emergencias este 2023.

Publicidad

“He citado al director de la Ungrd, funcionarios del Gobierno nacional, e invitamos a alcaldes municipales y distrital, junto con la gobernadora Elsa Noguera, a un debate sobre la emergencia invernal que recientemente afectó municipios en Atlántico. Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado”, afirmó el senador barranquillero.

Advirtió, además, que son más de 30.000 los atlanticenses que recibieron el impacto negativo tras la fuerte temporada de lluvias, a quienes se les debe cumplir con asistencia humanitaria y ayudas. Señaló que lo prioritario debe ser trazar una hoja de ruta con acciones claras para evitar que se repitan estas afectaciones a la comunidad.

“Nuestro llamado es a que se emprendan las acciones necesarias para evitar que estas inundaciones y daños en infraestructura se vuelvan a presentar en el próximo invierno. Este será un debate constructivo en favor de los damnificados”, concluyó Cepeda.