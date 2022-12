Denuncian ataques en vías del Caribe contra camioneros que se resisten a paro

En medio de la tensión generada por el paro camionero en el país, que completa 29 días, los comerciantes de la región Caribe denuncian que varios vehículos han sido atacados en las carreteras, mientras se disponen a movilizar alimentos hacia la región Caribe.

Así lo estableció Juan Camilo Jaimes, gerente de la Central de Abastos del Caribe, quien señala que los atacantes son camioneros que quieren someter al resto a que se sumen al paro.

"Tenemos reporte de dos tractomulas que no están acogidos al paro pero sin embargo durante este proceso de paro, las apredearon, les partieron vidrios, panorámicos. Estamos viendo que no solamente los camioneros están instalando el paro, sino que también están obligando a aquellos conductores que no están de acuerdo con el paro, a entrar y a no seguir trayendo mercancía a la Costa", dijo Jaimes.

Por esta situación los precios de los productos se han incrementeado hasta en un 50%.