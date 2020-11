Denuncian nuevo caso de discriminación en Transmetro

Entre lágrimas y con un video publicado en redes sociales reapareció Stephanie Doria, la mujer en condición de discapacidad que el pasado 16 de octubre denunció agresión por parte de un conductor de Transmetro en Barranquilla .

Esta vez, aunque no fue golpeada, denunció que cuando salía de su trabajo en Barranquilla el conductor la hizo bajarse de la ruta. Aunque en medio de su condición pudo subirse por sí sola al bus, el conductor insistió en que no podía transportarla si el vehículo no tenía ascensor.

El alimentador no tenía ascensor y yo me subí porque yo puedo caminar. El señor me dice que no me puede llevar porque le enviaron un correo donde les indican que los buses sin plataforma no me podían transportar. Al ver su negativa decido bajarme. Durante más de una hora me pasaron tres alimentadores por encima. Ninguno me paró porque no tenían la plataforma de acceso. contó Stephanie Doria, usuaria de Transmetro en Barranquilla.

La mujer pide intervención urgente por parte de Transmetro para evitar las frecuentes humillaciones a la que es sometida debido a su condición, reiterando que es el único vehículo que le permite transportarse, tanto por su diagnóstico, como por su situación económica.