Denuncian que a adulto mayor supuestamente no le inyectaron líquido cuando fue a vacunarse

Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, madrugó este martes para aplicarse su primera dosis contra el COVID-19 en el estadio Romelio Martínez, uno de los puntos de vacunación masiva habilitados en Barranquilla para los adultos mayores entre los 75 y 79 años.

Claudia Zárate, la hija de este adulto mayor, denunció que en principio a su padre le introdujeron la jeringa, pero, supuestamente, esta no contenía el biológico, estaba vacía y así habría quedado registrado en un video.

"Cuando lo iban a vacunar yo firmé, pero enseguida me di cuenta de que la jeringa no tenía líquido y lo dije, entonces ella (la vacunadora) "me dijo: ay sí, disculpas, cometí un error', pero mi papá tuvo que aguantar dos pinchazos, uno con aire y el otro sí con el líquido", manifestó Claudia, visiblemente molesta.

Aunque Mauricio Zárate finalmente recibió su dosis, su hija cuestionó la manera cómo se estarían atendiendo a los adultos mayores en el punto de vacunación.

“Por el desorden no se están respetando los turnos”, indicó la mujer.

Publicidad

Sobre este caso se espera el pronunciamiento de Mi Red IPS.