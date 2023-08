En grave accidente de tránsito murió hermano de candidata a la Gobernación del Cesar, Katia Ospino

El reconocido prestamista y hermano de la actual candidata a la Gobernación del Cesar Katia Ospino, murió este domingo tras ser embestido por una camioneta que lo arrastró casi media cuadra, cuando se desplazaba por una vía del barrio Primero de Mayo de Valledupar .

Se trata de Alexander 'Alex' Ospino Acevedo, de 38 años, quien iba a bordo de una motocicleta pasadas las 9:00 de la noche de este domingo cuando, de repente, colisionó contra la camioneta en la carrera 22 con calle 18E del sector previamente mencionado.

Según el análisis de cámaras de seguridad, se logró comprobar que la camioneta se movilizaba sobre el carril contrario, lo que habría generado el grave accidente de tránsito que cobró la vida de Ospino Acevedo, quien no pudo evitar el choque.

La actual candidata a la Gobernación del Cesar Katia Ospino, se refirió a los hechos y aseguró que, pese al choque, el conductor de la camioneta no se detuvo, pero sí huyó minutos después dejando el vehículo abandonado en el lugar de los hechos.

Publicidad

"Nosotros vimos los videos y confirmamos que el vehículo que lo embiste no venía por su carril, venía en el carril que no le correspondía, lo que produjo que mi hermano no alcanzara a tener reacción. Lo duro de todo esto es que en los videos se ve que el responsable no se detiene cuando lo choca, por eso lo arrastra más de media cuadra", explicó Ospino.

De Ospino Acevedo, además, se conoció que deja tres hijos menores de edad huérfanos, por lo que su hermana, la actual aspirante política, pidió a las autoridades agilizar las investigaciones del caso y al responsable entregarse.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: